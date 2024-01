Tennis, Australian Open: Musetti e Cobolli volano al secondo turno

Il russo Medvedev vince in seguito al ritiro per l’infortunio dell’ altro francese Terence Atmane, nel quarto set sull’ 1-0 per Medvedev. Atmane prevale 7-5 nel primo set. Il russo si impone 6-2 nel secondo set e 6-4 nel terzo set. Il canadese Felix Auger Aliassime supera 6-3 7-5 6-7 5-7 6-3 l’ austriaco Dominic Thiem.





L’australiano Alexei Popyrin batte 6-3 7-6 6-2 l’ altro australiano Marc Polmans. Il polacco Hubert Hurkacz si impone 7-6 6-4 6-2 sull’ australiano Omar Jasika. L’ argentino Thomas Martin Ercheverry prevale 6-4 6-2 6-2 sul britannico Andy Murray.

- Nel primo turno degli Australian Open a Melbourne, Lorenzo Musetti vince in quattro set, 7-6 7-6 4-6 6-2 con il francese Benjamin Bonzi e si qualifica per il secondo turno. Flavio Cobolli supera in cinque set, 6-4 3-6 6-3 2-6 7-5 il cileno Nicolas Jarry e vola al secondo turno. Il greco Stefanos Tsitsipas prevale 5-7 6-1 6-1 6-3 sul belga Zizou Bergs.