Artevives aps presenta 'Aetas': Festival di arti, linguaggio e psicologia da gennaio a maggio

BISCEGLIE - Unire arti, professionalità, riflessioni e sensibilità. Questa la finalità del Festival artistico-musicale “Aetas” presentato ieri, 15 gennaio, presso Palazzo Vives-Frisari di Bisceglie dall’associazione ArteVives aps e dalla Fondazione Puglia che ha collaborato fattivamente alla realizzazione del progetto.Un programma di sei appuntamenti dal 20 gennaio al 12 maggio in cui protagonista sarà una delle discipline maestre della kermesse: la musica, l’architettura, la danza, la psicologia.Alla conferenza stampa di presentazione hanno preso parte Mario Sergio Zecchillo, Presidente Artevives, Isabella Colamartino, tesoriere e segretario, ⁠Mariantonietta Tattoli, Delegata Fondazione Puglia, Andrea Francesco Zecchillo, Direttore artistico, Emilia Tota, ⁠assessore alla pubblica istruzione e alle politiche culturali del Comune di Bisceglie, ⁠Veronica Sinigaglia, consigliere Artevives e soprano.Si parte il 20 gennaio alle 18:00 con “Armonie solide – La musica incontra l’architettura”. Secondo appuntamento il 18 febbraio alle 18:00 con “Euterpe e Psiche – La musica incontra la psicologia”. Si prosegue il 23 e il 24 marzo con “Turbini danzanti – Il linguaggio del corpo” alle 19:00. In programma il 14 aprile alle 17:30 “storie sonore… Una storia senza tempo”. Penultimo eventi in calendario “Armonie fluide – Contaminazioni sonore e vocali” – ore 19:30. In conclusione il 12 maggio “Storie sonore – Parliamo la musica. Immagina un concerto” alle ore 18:00.Tutti gli appuntamenti avranno luogo in via Ottavio Tupputi n. 13 sa Bisceglie.Il programma degli eventi si avvale del patrocinio della Città di Bisceglie.