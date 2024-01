Tennis, Australian Open: Sinner vola ai quarti di finale

- Negli ottavi di finale degli Australian Open, il primo torneo del Grande Slam del 2024, a Melbourne, Jannik Sinner vince in tre set, 6-4 7-5 6-3 con il russo Karen Khachanov in 2 ore e 34 minuti e si qualifica per i quarti di finale per la seconda volta nella sua carriera di tennista. L’ altoatesino è il numero 4 al mondo nella Classifica ATP. Il serbo Novak Djokovic prevale 6-0 6-0 6-3 sul francese Adrian Mannarino. L’ americano Taylor Fritz si impone 7-6 5-7 6-3 6-3 sul greco Stefanos Tsitsipas.