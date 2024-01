Tennis, Australian Open: Zverev vola in semifinale

Tra le donne nei quarti di finale l’ucraina Dayana Yastremska prevale 6-3 6-4 sulla ceca Linda Noskova. La cinese Qinwen Zheng si impone 6-7 6-3 6-1 sulla russa Anna Kalinskaya. Per l’ ucraina e la cinese è la prima storica semifinale agli Australian Open.

Nei quarti di finale degli Australian Open a Melbourne, il tedesco Alexander Zverev vince in quattro set, 6-1 6-3 6-7 6-4, contro lo spagnolo Carlos Alcaraz e si qualifica per la semifinale. Per Zverev è la seconda semifinale nella sua carriera in questo torneo. Il tedesco sfiderà venerdì 26 gennaio alle 9,30 in semifinale il russo Daniil Medvedev.