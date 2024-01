Alberobello, giornata formativa in materia di anticorruzione

ALBEROBELLO – Questa mattina presso la Sala consiliare del Comune di Alberobello, dalle ore 9:30 alle ore 13:30, tutti i dipendenti incaricati hanno preso parte alla giornata formativa in materia di anticorruzione, rientrante nella formazione obbligatoria tra le misure previste nel campo della prevenzione della corruzione, riportata nei doveri del ‘Codice di comportamento dei dipendenti’.“Gli Amministratori pubblici sono i custodi della legalità, il principio che chiama all’onestà e all’integrità morale che produce la giustezza delle azioni.” - Spiega il primo cittadino di Alberobello, Francesco De Carlo e continua – “L’esercizio etico della ‘funzione pubblica’ comporta la massima sorveglianza degli strumenti da utilizzare e le procedure da adottare e implica un elevato senso di responsabilità. Sono queste le ‘buone pratiche’ che l’Ente pubblico deve riuscire ad affermare con il corretto contributo dei cittadini.”Relatore della giornata, il Dott. Marco Berardi, esperto in tema di prevenzione della corruzione, della trasparenza amministrativa, di vigilanza e controllo (ex 231), impegnato anche in attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze economico-quantitative dell’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara. L'argomento trattato rientra tra la formazione in materia di prevenzione della corruzione rivolta in particolare ed essenzialmente ai Responsabili di E.Q. e Funzionari dell'Ente.Di seguito il programma della giornata:1. L'aggiornamento annuale del PIAO: gli indirizzi del PNA 2024;2. I nuovi obblighi di trasparenza amministrativa a seguito del d.lgs.36/2023;3. Gli Strumenti di Risk Management nell'aggiornamento del PIAO;4. L'analisi di contesto e il Risk Assessment: analisi e misurazione dei rischi corruttivi.La giornata di formazione accuratamente programmata dal Segretario Generale, Dott. Francesco Fumarola, si è conclusa con un attento dibatto che ha coinvolto i funzionari e i dipendenti intervenuti.