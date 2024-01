Tennis, la bielorussa Aryna Sabalenka vince gli Australian Open

Australian Open fb

Tra le donne la bielorussa Aryna Sabalenka vince gli Australian Open a Melbourne, prevalendo in finale in due set, 6-3 6-2 in un’ora e 12 minuti sulla cinese Qinwen Zheng. Per la bielorussa è il secondo Major nella sua carriera di tennista. Si conferma campionessa a Melbourne perché ha vinto anche nel 2023. In questo torneo Aryna Sabalenka non ha mai perso un set. E’ la seconda bielorussa nella storia del tennis a vincere per due anni consecutivi gli Australian Open dopo l’ altra bielorussa Viktoryja Azarenka che si aggiudicò questo torneo nel 2012 e 2013.