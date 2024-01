Serie C, il Foggia acquista Tenkorang dalla Cremonese

Il Foggia ha acquistato il centrocampista Joshua Tenkorang 23 anni in prestito dalla Cremonese. Ha firmato fino al 30 giugno 2024 e ha disputato da agosto a dicembre 2023 6 partite nel Lecco in Serie B. Nella sua carriera Tenkorang ha giocato nella Virtus Entella, nel Campobasso, nel Lanusei, nella Romentinese e Cerano, nell’ Rg Ticino, nelle giovanili del Bielefeld in Germania e nella Pro Vercelli Under 19. Il giocatore potrebbe debuttare nei pugliesi venerdì 2 febbraio alle 20,45 contro il Catania allo “Zaccheria” nella ventiquattresima giornata, la quinta di ritorno del girone C di Serie C.