Tour 2024 di Haiducii fa tappa in Salento: live show il 27 gennaio a Lequile

ROMA - Dopo un 2023 da incorniciare, caratterizzato soprattutto dal lancio di tre singoli e due importanti partecipazioni televisive, vale a dire Radio Norba Cornetto Battiti Live su Italia 1 e Arena Suzuki dai 60 ai 2000 su Rai 1, Haiducii è pronta a sorprendere i suoi fan con un nuovissimo live show che porterà anche nelle piazze e nei club di tutta Europa per celebrare i 20 anni dell'iconico brano Dragostea Din Tei.A 20 anni di distanza dal successo mondiale dell’intramontabile canzone dance che ha dominato tutte le classifiche e fatto ballare e scatenare intere generazioni in tutte le dancefloors del globo, la famosa artista rumena naturalizzata italiana Paula Monica Mitrache, in arte Haiducii, ha dato il via al suo tour europeo 2024.Sabato 27 gennaio sarà una delle grandi super ospiti della serata evento della discoteca Finis Terrae a Lequile per festeggiare i 50 anni del rinomato club salentino. Haiducii rappresenterà gli anni 2000, poi ci saranno anche Sandy Marton per gli anni ‘70-‘80 e le showgirl del programma televisivo Le Ragazze di Non è la Rai per gli anni ‘90.Special guest da Radio Ciccio Riccio, Mino Molfetta, e poi come sempre per rendere ancora più effervescente il saturday night del Salento: Sandro Toffi, Maky Ferrari e le ballerine Malè.Appuntamento davvero imperdibile e magico per chi ama la vita, l'allegria, l’euforia e la musica. Gli ingredienti per un sano e memorabile divertimento ci sono davvero tutti. Un super show significativo anche per il popolo della Generazione X che ricorda con gioia ed emozione la storica trasmissione televisiva ideata dal compianto Gianni Boncompagni e Irene Ghergo.