Tragedia all'Istituto Nazario Sauro di Roma: trovato morto il 21enne Luigi Sbisà

ROMA - Stamani presso l'Istituto Nazario Sauro di Roma si è verificata una terribile tragedia che ha sconvolto la comunità studentesca e la famiglia del giovane Luigi Sbisà. Il corpo del 21enne, originario della Puglia e proveniente da una famiglia agiata, è stato scoperto su una rampa di scale dall'attenzione del personale scolastico dell'istituto situato in via Trionfale.Luigi è stato rinvenuto con una profonda ferita alla testa, generando immediatamente preoccupazione e sgomento. Gli agenti della squadra mobile della questura di Roma hanno avviato un'indagine sulla tragedia, coadiuvati dalla polizia Scientifica. Le telecamere di videosorveglianza della zona sono al vaglio degli inquirenti, che cercano di ricostruire gli ultimi momenti del giovane.Nel tentativo di fare luce sull'accaduto, è stata disposta l'autopsia sul corpo del 21enne. La comunità scolastica è unita nel cordoglio per la perdita di un giovane talentuoso, mentre la famiglia di Luigi cerca risposte e giustizia per questa dolorosa vicenda.