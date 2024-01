Angelina Mango annuncia il tour autunnale: cresce l'attesa per il suo debutto al Festival di Sanremo

(Foto ufficio stampa)

MILANO - Angelina Mango parteciperà in gara per la prima volta in assoluto alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “La noia”.

Il brano è scritto da Angelina Mango con Madame e composto dalle due cantautrici insieme a Dardust, che ne cura anche la produzione con E.D.D. Una cumbia messicana contemporanea in cui la cantautrice gioca con i contrasti: a partire dal ritmo incalzante ed energico su cui la sua voce si muove in apparente contrapposizione con il titolo.

“La noia” (LaTarma Records, distribuito da ADA / Warner Music Italy) è un pezzo introspettivo e rispecchia l’approccio alla vita di Angelina, la consapevolezza di come questa sia composta da momenti positivi e negativi e di come tutta la gamma di sentimenti siano parte della nostra esistenza. Una produzione urban folk per questo brano che unisce elementi della tradizione e sonorità contemporanee, con anche delle incursioni nell’immaginario musicale dei Balcani (con violino e chitarra classica). “La noia” mostra un nuovo lato di Angelina, che ancora una volta estende i suoi confini artistici e le sue influenze musicali. In questo brano che balla continuamente su registri differenti, Angelina Mango fotografa in maniera sincera e ironica la condizione della noia e la sua importanza nella vita di tutti noi: la noia è “il tempo”, tempo a disposizione per fare le cose che amiamo e che ci permette di riconoscere il valore della vita che oscilla tra momenti positivi e momenti negativi.

A Sanremo 2024 “La noia” di Angelina Mango si trasforma in un’occasione per scoprire cose nuove. Durante il Festival non sarà solo un semplice stato d’animo, ma una vera e propria moneta di scambio: quanta noia siete disposti a scambiare per riempirla con attività nuove?

In centro città nasce “La noioteca” di Angelina: un luogo che offre attività inusuali, legate al mondo della cantautrice, da sperimentare investendo i propri minuti di noia.

La partecipazione al Festival di Sanremo rappresenta un debutto per la cantautrice rivelazione della nuova scena musicale, che dopo il successo dello scorso tour autunnale nei club completamente sold out - il primo tour di un’artista italiana a diventare una serie su TikTok - è pronta a tornare live con “Angelina Mango nei club 2024”, prodotto e organizzato da Live Nation, che la vedrà portare on stage un nuovo racconto di sé per mostrare la sua evoluzione personale e artistica nei principali club d’Italia.





LE DATE – ANGELINA MANGO NEI CLUB 2024

11 ottobre 2024 – ROMA - ATLANTICO

14 ottobre 2024 – NAPOLI - CASA DELLA MUSICA

16 ottobre 2024 – MOLFETTA (BA) - EREMO CLUB

19 ottobre 2024 – NONANTOLA (MO) - VOX CLUB

21 ottobre 2024 – FIRENZE - TUSCANY HALL

22 ottobre 2024 – PADOVA - GRAN TEATRO GEOX

24 ottobre 2024 – VENARIA REALE (TO) - TEATRO CONCORDIA