Tragedia in Iran: almeno 103 morti in esplosioni vicino alla Tomba di Soleimani

KERMAN, IRAN - Una tragedia colpisce l'Iran con almeno 103 morti e centinaia di feriti in due esplosioni vicino alla tomba del generale Qassem Soleimani a Kerman, nell'Iran centrale. Quattro poliziotti sono tra le vittime. La data delle esplosioni, il 3 gennaio, non è casuale, ricordando il 2020 quando Soleimani, capo delle forze Qods delle Guardie della Rivoluzione iraniana, venne ucciso dagli Stati Uniti. Domani il Paese osserverà il lutto nazionale per onorare le vittime della tragica giornata.