Il Centro Ricerche di Bitonto saluta il 2024 con la Grande Orchestra Italiana

BITONTO - Ritorna una delle storiche tradizioni del Centro Ricerche di Storia e Arte - Bitonto: il concerto dell’anno nuovo. Il 7 gennaio, alle 19,30, nella chiesa di San Domenico, si esibirà la Grande Orchestra Italiana, diretta dal maestro Simone Mezzapesa, con un concerto che unirà le emozioni della musica sacra alla magia delle canzoni tipiche delle festività natalizie, senza dimenticare le più belle arie laiche e popolari. Non mancherà l’omaggio a grandi maestri come Ennio Morricone, con le colonne sonore di capolavori quali Mission, Nuovo Cinema Paradiso e ad altri autori come Nicola Piovani.Sarà un momento di auspicio per un proficuo cammino della vita culturale cittadina per questo anno appena iniziato.Risalgono al 1985 i primordi della Grande Orchestra Italiana, costituita da venti elementi (cinque sassofonisti, cinque trombe, quattro tromboni e una sezione ritmica). Vanta, tra le sue esperienze artistiche, numerosi lavori fra cui molti musical e diverse collaborazioni con i più importanti teatri d’Italia.Introdurranno la serata del 7 gennaio don Marino Cutrone, parroco della Cattedrale di Bitonto e responsabile anche per San Domenico; Marino Pagano, presidente del Centro Ricerche di Storia e Arte; Francesco Paolo Ricci, sindaco di Bitonto.