Tragedia stradale a San Cataldo: indagini su morte 62enne

LECCE - La Procura sta indagando sulla tragedia avvenuta il giorno di Santo Stefano sulla provinciale 366 San Cataldo-San Foca, nella quale ha perso la vita Daniele Lo Deserto, un dipendente Asl di 62 anni originario di Lecce. L'uomo era a bordo di una Fiat Punto guidata dalla moglie, 68 anni, ora indagata con l'accusa di omicidio stradale.Il quadro clinico della moglie, ricoverata in ospedale, è grave ma in miglioramento. La Procura ha affidato una consulenza all'ingegnere Evaldo Durante per valutare se la presenza di un guardrail avrebbe potuto evitare l'incidente, considerando che l'auto è finita fuori strada prima di schiantarsi contro un ulivo situato a un metro dalla strada.I legali che seguono il caso hanno chiesto una consulenza ampliata per comprendere meglio le dinamiche dell'evento. Le indagini sono in corso per stabilire se la tragedia poteva essere prevenuta e se la presenza di un guardrail avrebbe fatto la differenza nel tragico incidente.