Tragedia sulla Superstrada Foggia-Candela: camion si ribalta, muore conducente

FOGGIA - Una tragedia si è verificata sulla superstrada Foggia-Candela, precisamente all'altezza dello svincolo per Deliceto sulla Bradanica. Il conducente di un articolato ha perso la vita dopo che il mezzo si è ribaltato, terminando la sua corsa sull'altra corsia. Gli operatori della polizia stradale, Anas e i Vigili del Fuoco sono immediatamente intervenuti sul luogo dell'incidente.Il camion ha abbattuto il guardrail, e purtroppo, l'uomo alla guida è rimasto schiacciato tra le lamiere. Nonostante i soccorsi rapidi, il conducente è deceduto poco dopo essere stato trasportato in ospedale. La devastante collisione ha richiesto uno sforzo coordinato da parte degli operatori di emergenza per gestire la scena dell'incidente e fornire l'assistenza necessaria.Attualmente, il traffico sulla superstrada è bloccato in entrambe le direzioni, con la carreggiata in direzione Matera temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione del veicolo. Le autorità stanno lavorando per comprendere le dinamiche dell'incidente e ripristinare la viabilità il prima possibile.