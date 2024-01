Trani, lo spettacolo Racconto di Natale a Palazzo Beltrani per il cartellone 'Le Vie del Natale'

TRANI - Continua con successo il cartellone Le Vie del Natale, l’iniziativa finanziata dalla Città di Trani, a cura dell’Associazione delle Arti, per tutto il periodo delle festività fino a domenica 7 gennaio. Tantissime attività riempiranno i primi giorni del nuovo anno in strade, piazze, palazzi del centro storico di Trani, recentemente pedonalizzato nei suoi vicoli più caratteristici, sarà animato da eventi, spettacoli, proposte per tutte le età, in particolare per famiglie e bambini, fino a dopo l’Epifania.La storia di Natale per eccellenza, scritta da Charles Dickens, arriva a Palazzo delle Arti Beltrani mercoledì 3 gennaio, alle ore 18,30, in una riscrittura emozionante. Il racconto senza tempo “A Christmas Carol”, a 180 anni dall’uscita, è tra le opere più famose dell’autore ottocentesco, spunto importante per riscoprire lo spirito natalizio.Nel testo e regia di Gianbattista Rossi “Racconto di Natale”, la celebre opera che ha come protagonista il burbero e spilorcio Scrooge prenderà vita attraverso il linguaggio e la maschera del “vecchio” della Commedia dell’Arte.Nel giorno di Natale all’uomo vecchio e tirchio appare, come fantasma, il suo storico socio per ammonirlo e annunciargli la visita di tre spiriti: il Natale Passato, il Natale Presente ed il Natale Futuro, sotto forma di tre personaggi della Commedia dell’Arte. Innamorata, Capitano e Dottore, tra narrazione, lazzi e poesia, accompagneranno Scrooge in un viaggio divertentissimo, sospeso tra ricordi e visioni future, conducendolo in un percorso di cambiamento. L’uomo ne uscirà definitivamente mutato, più gentile e generoso. Le interpretazioni degli attori Olga Mascolo, Nicola Calabrese, Annalisa Rizzitelli e lo stesso Gianbattista Rossi, assieme ai costumi curati da Menros e alle maschere di Giorgio de Marchi, renderanno al meglio il senso di uno spettacolo adatto per tutte le età, dai 7 anni in poi.A vestire di arte i vicoli e le strade del centro storico nei giorni 5, 6 e 7 gennaio saranno ancora le Esposizioni Artistiche a cura dell’Associazione artistica nazionale Lacarvella di Trani e di tanti artisti pugliesi che esporranno le loro opere dalle ore 17:00 alle ore 20:30 in via Sinagoga.Il racconto della festa prosegue anche nei giorni 5, 6 e 7 gennaio quando sarà possibile visitare gratuitamente i luoghi più rappresentativi e di pregio storico-artistico di Trani per tutti coloro che sono in città per le festività, ma anche per gli stessi tranesi che vogliano conoscere meglio lo splendore della città che abitano.Le visite guidate del 5 e 6 gennaio, dalle ore 10,30, faranno conoscere le collezioni custodite nella Pinacoteca “Ivo Scaringi” di Palazzo delle Arti Beltrani in via Beltrani 51: un’occasione imperdibile con un percorso guidato dall’Ottocento al Novecento con una particolare attenzione alle collezioni del maestro tranese Ivo Scaringi, a cui è intitolata la Pinacoteca comunale sin dalla sua istituzione.Il giorno dell’Epifania, con una guida d’eccezione certificata dalla Regione Puglia, sarà possibile visitare il centro storico seguendo l’itinerario “Trani, piccola Gerusalemme continuata” con partenza alle ore 18,00, sempre da Palazzo delle Arti Beltrani. Le visite guidate gratuite continuano anche domenica 7 gennaio a partire dalle ore 10,00 con un percorso interessantissimo come “San Luigi, San Giovanni e Santa Chiara, i secoli ritrovati”. Itinerari interessantissimi per guardare al nuovo anno con gli occhi pieni di bellezza e meraviglie del centro storico tranese. La prenotazione per le visite è obbligatoria per via dei posti limitati. Info & prenotazioni: 0883/500044; info@palazzodelleartibeltrani.itNelle giornate del 5, 6 e 7 gennaio proseguono anche le attività laboratoriali gratuite dedicate ai più piccoli a cura del Team di Su Le Mani-che. Il giorno 5 gennaio ci sarà “Dolce Lab”, per bambini dai 5 anni in poi, (in 2 turni dalle ore 16,00 e dalle 17,30), un laboratorio in cui dolcezza e creatività si fondono: i bambini, con l'aiuto degli elfi, creeranno deliziosi dolcetti da donare. Il 6 gennaio, a partire dalle ore 17,00, è la volta del “Megaparty con la Befana” per bambini dai 4 anni di età. Conclude le festività la “Tombolata Animata”, (in 2 turni dalle ore 16,00 e dalle 17,00), un momento di festa per tutti i bambini dai 6 anni in poi. Prenotazione obbligatoria: teamsulemaniche@gmail.comNel giorno dell’Epifania La Parata itinerante con i Re Magi dell’Associazione Trani Tradizioni animerà tutto il centro storico, con partenza da Piazza Libertà alle ore 18,30 e arrivo nelle Vie del Natale.Seguendo tragitti diversi, tutti potranno tuffarsi nelle Vie del Natale, grazie ai numerosi appuntamenti per ogni età per essere avvolti dall’atmosfera della festa.Il concerto del Gaia Gentile trio chiude in bellezza il cartellone Le Vie del Natale a Palazzo delle Arti Beltrani. Domenica 7 gennaio attende il pubblico un percorso emozionale attraverso il meraviglioso mondo del pop e del cantautorato interpretato da una delle voci più belle e raffinate del panorama musicale italiano. Ad accompagnare la sua splendida voce in scena, dalle ore 20,30, un duo consolidato composto dal poliedrico sassofonista e polistrumentista Nicolò Pantaleo al sax e dal brillante chitarrista e produttore Antonello Boezio alla chitarra.I biglietti del concerto sono acquistabili al link: https://www.i-ticket.it/eventi/gaia-gentile-trio-sala-beltrani-07-01-2024-biglietti (ticket intero: 20,00 euro, ticket ridotto under 18 e over 65: 15,00 euro) oppure presso il Botteghino di Palazzo Beltrani, in via Beltrani 51 a Trani dal martedì alla domenica, dalle ore 10:00 alle ore 21:00.Tutto il programma degli eventi nella brochure al seguente link: https://www.flipsnack.com/675AA577C6F/le-vie-del-natale.html