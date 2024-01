Acquaviva delle Fonti, 'Vissi d’arte… a Palazzo' 8/a edizione per il Gran Concerto di Capodanno

ACQUAVIVA DELLE FONTI - Dagli echi Ottocenteschi della “Tosca” nasce “Vissi d’arte… a Palazzo”. Sarà un omaggio al centenario dalla morte di Giacomo Puccini, con un occhio attento alla solidarietà, l’ottava edizione del Gran Concerto di Capodanno del Festival Opera de Mari, organizzato dall’associazione “MUSInCanto” e patrocinato da Comune di Acquaviva delle Fonti e Città Metropolitana di Bari. L’appuntamento è per il 5 gennaio 2024, alle 20.30, nel Salone delle Feste dello splendido Palazzo de Mari di Acquaviva. Il pubblico verrà accompagnato in un viaggio nel tempo, attraverso le più belle pagine della musica pucciniana – da La Bohème alla Turandot - e del repertorio sinfonico tipico dei grandi concerti di Capodanno, per poi immergersi nello stile romantico-viennese. Ad alternarsi sul palco, accompagnati dall'Orchestra Festival Opera de Mari diretta dal M° Giuseppe Bini, il soprano Grazia Berardi, il tenore Paolo Spagnuolo e il soprano e presidente del Festival Natalizia Carone, che introdurrà anche il pubblico nella guida all’ascolto.Anche quest’anno il Festival, inoltre, ha aperto lo scrigno culturale del Concerto di Capodanno alla solidarietà: durante la serata sarà attiva la “Lotteria della Solidarietà”, il cui ricavato sarà devoluto alla cooperativa sociale “Ad Curam” che svolge la sua attività a favore di cure palliative pediatriche, a sostegno del progetto “A casa mi piace di più!”. Premio della lotteria sarà una creazione artigianale curata da “Dillo Acrylic Design”, azienda ospite della serata.Il costo del biglietto è di 12 euro, più costi di prevendita: sarà possibile acquistare il ticket online al sito https://t.ly/8grfP o acquistare la prevendita all’interno dell’Info Point Turistico di Acquaviva, sito in piazza Maria SS. di Costantinopoli, 16. Maggiori informazioni al numero +39 3889380260, all’indirizzo info@festivaloperademari.it o sul sito www.festivaloperademari.it