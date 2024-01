Trinitapoli: M5S e Pd intraprendono alleanza per le elezioni amministrative

- A Trinitapoli, si aprono le prime fasi di un possibile accordo politico in vista delle elezioni amministrative, con incontri costruttivi tra rappresentanti provinciali del Movimento 5 Stelle (M5S) e del Partito Democratico (PD). Leonardo Donno, deputato M5S e coordinatore regionale, insieme a Lorenzo Marchio Rossi, segretario provinciale del PD, hanno manifestato la volontà di unire le forze per le elezioni del prossimo giugno nel centro ofantino.Il piccolo comune, precedentemente sciolto per infiltrazioni mafiose, si trova ad affrontare sfide politiche e sociali cruciali. L'obiettivo dell'incontro è stato delineare una collaborazione strategica per ristabilire la legalità all'interno della futura amministrazione. Da questo primo incontro è emerso un comunicato congiunto delle due forze politiche, sottolineando l'efficacia della collaborazione già sperimentata nel governo della Regione e nel rilancio del comune di Foggia, anch'esso precedentemente sciolto per infiltrazioni mafiose.Il comunicato dichiara: "L'obiettivo condiviso è ridare speranza ai cittadini di Trinitapoli dopo lo scioglimento del consiglio comunale a guida del centrodestra dal 2011, per infiltrazioni mafiose. Si gettano quindi le basi per compiere il primo passo verso una più ampia coalizione che coinvolga le forze progressiste e la società civile."Nei prossimi giorni, è previsto l'avvio di una serie di incontri finalizzati alla stesura di un programma condiviso. L'invito alla partecipazione attiva è esteso ai cittadini, alle realtà associative e imprenditoriali, allo scopo di contribuire congiuntamente alla costruzione del futuro di Trinitapoli, basato su legalità, trasparenza amministrativa e lotta alla corruzione.