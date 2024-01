Cellino San Marco, nasce il Simulation Center: salvare la vita alle persone ora è più facile

CELLINO SAN MARCO - Nasce il Simulation Center a Cellino San Marco. Salvare la vita alle persone ora è più facile Sbarca a Cellino San Marco in provincia di Brindisi il “Simulation Center”, che si appresta a diventare punto di riferimento per tutto il Sud Italia per la formazione medica di emergenza. Il Centro fondato e guidato dal Dott. Fausto D’Agostino, illustre medico anestesista rianimatore presso il Policlinico Universitario “Campus Bio-Medico” di Roma ma di forti origini pugliesi, si appresta ad aprire le sue porte, promettendo di rivoluzionare l'approccio alla formazione medico.Il primo corso è in programma per i prossimi 10 e 11 febbraio e offrirà una sessione avanzata ACLS per medici ed infermieri, focalizzata sull'arresto cardiaco, il peri-arresto, la somministrazione farmacologica secondo i protocolli American Heart Association e sull'uso del defibrillatore manuale.Questa innovativa metodologia consente agli studenti e agli insegnanti di monitorare in tempo reale le manovre svolte, ottenendo immediato feedback e migliorando l'apprendimento. Il Dott. D’Agostino dice: "Utilizziamo manichini tecnologici con dispositivi di feedback; l’istruttore ha la possibilità, tramite tablet touch-screen, di monitorare il lavoro degli allievi su sofisticati manichini dotati di sensori".Il Simulation Center si propone di diventare un faro nel panorama della formazione medica di emergenza, offrendo corsi all'avanguardia e una metodologia innovativa, tutto al servizio di un unico obiettivo: salvare vite. Per ulteriori informazioni e iscrizioni, è possibile contattare il Simulation Center.Situato in un ampio locale di 100 metri quadri, il centro è stato diligentemente allestito con l'obiettivo di offrire una formazione di alta qualità a vari livelli. Progettato per simulare situazioni di emergenza in modo realistico, il Simulation Center sarà un punto di riferimento per coloro che desiderano apprendere le competenze necessarie per salvare vite in presenza di incidenti di varia natura, arresti cardiaci, soffocamento o traumi di diversa natura. La struttura è dotata di tre sale specializzate: la "learning room" per sessioni plenarie, l'"emergency room" per simulazioni con manichini, e la "sala regia" per il debriefing con gli studenti.Il centro, inoltre, offre formazione in materia di emergenza-urgenza, indirizzata sia a operatori sanitari che a cittadini desiderosi di apprendere le manovre salvavita. I corsi organizzati abilitano all'uso del defibrillatore semiautomatico e rilasciano attestati American Heart Association, riconosciuti a livello regionale, nazionale ed internazionale.Il futuro della formazione medica di emergenza è qui, e il Simulation Center è pronto ad aprirlo a tutti coloro desiderano apprendere in modo innovativo e altamente efficace.Per le informazioni è possibile collegarsi al sito www.centroformazionemedica.it mail Centroformazionemedica@gmail.com tel. +393888370627