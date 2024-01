Ugento, il 13 e 14 gennaio la ventesima edizione del 'Cross del Salento'

UGENTO (LE) - È tutto pronto per il primo appuntamento del 2024 che inaugurerà la stagione del running nel tacco d’Italia. A Torre San Giovanni il 13 e il 14 gennaio il XX Cross del Salento, competizione nazionale di cross country running sotto egida FIDAL e patrocinata da Regione Puglia, regalerà le prime emozioni dell’anno agli atleti e ai partecipanti appassionati e riporterà dopo la pausa festiva a correre sui percorsi sterrati di quest’area incontaminata del sud della Puglia. - È tutto pronto per il primo appuntamento del 2024 che inaugurerà la stagione del running nel tacco d’Italia. A Torre San Giovanni il 13 e il 14 gennaio il XX Cross del Salento, competizione nazionale di cross country running sotto egida FIDAL e patrocinata da Regione Puglia, regalerà le prime emozioni dell’anno agli atleti e ai partecipanti appassionati e riporterà dopo la pausa festiva a correre sui percorsi sterrati di quest’area incontaminata del sud della Puglia.





Il Cross del Salento, organizzato dall’Ass. Sportiva Atletica Capo di Leuca, da sempre tra i più importanti eventi nazionali del calendario FIDAL per la corsa campestre, quest’anno giunge alla sua ventesima edizione e innalza ancora di più il livello sia competitivo che organizzativo con la prospettiva di posizionarsi fra gli appuntamenti più importanti della disciplina atletica anche all’interno del panorama internazionale. Senza dubbio questa edizione si ritaglia un ruolo di primo piano grazie ad un’alta partecipazione di atleti blasonati e grazie altresì alla tavola rotonda "Dal mare alla (corsa in) Montagna lungo la Strada del Cross", in programma sabato 13 gennaio, organizzata in cooperazione con Campaccio World Athletics Gold Level Cross Country Tour, evento leader appena conclusosi, con cui quest’anno si inaugura ufficialmente il gemellaggio.

Sulla linea di partenza confermati volti noti e nuove promesse: la star indiscussa della corsa in montagna Alice Gaggi, che qui in Salento ha alzato la coppa più volte al Trofeo Ciolo negli ultimi anni; Michela Cesarò, del Centro Sportivo Carabinieri, che ha vestito diverse maglie azzurre U20 e U23 su cross e cross su strada; il giovane esordiente pugliese Andrea Palumbo, maglia azzurra ai recenti Campionati Europei di Cross di Bruxelles, all’esordio qui come U23; Ademe Cuneo, due presenze in nazionale italiana U20 di cross; la tunisina Rihab Dhahri, quarta ai mondiali U20 di Cali nei 3.000 siepi e seconda ai Giochi del mediterraneo U23 nei 3.000 siepi; Jean De Dieu Butoyi dal Burundi, prima alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 2018 nei 1.500 m. e il fratello Jean Marie Bukuru, giovanissimo promettente per una sfida ulteriore anche in famiglia, Lionel Nihimbazwe, quinto ai Mondiali U20 di Nairobi 2021 nei 3.000 m., e molti altri.

A suggellare l’evento atletico e a supportarlo nel suo lato tecnico e teorico, sabato 13 alle ore 16 a Torre San Giovanni presso il ristorante Morfeo si terrà la tavola rotonda "Dal mare alla (corsa in) Montagna lungo la Strada del Cross", organizzato in cooperazione con Campaccio World Athletics Gold Level Cross Country Tour, in cui si proverà a fornire una panoramica completa e aggiornata dell’off-road running a livello globale con esperti internazionali, a scoprire le ultime novità per migliorare le performance nell’endurance e a confrontare i trend glocali della disciplina attraverso la sua evoluzione storica. Tito Tiberti, team coach della nazionale italiana di Corsa in Montagna e Trail FIDAL, ne parlerò con Alessio Punzi, running manager della World Athletics, Francisco Pérez Cutiño dell’Università "Pablo Olavide" di Siviglia, Paolo Germanetto, responsabile tecnico Corsa in Montagna e Trail FIDAL, Maurizio Leone, capo settore mezzofondo FIDAL Puglia e Antonio Andriani, fiduciario tecnico FIDAL Puglia.





PROGRAMMA





Seminario tecnico "Dal mare alla (corsa in) Montagna lungo la Strada del Cross"

Organizzato in cooperazione con Campaccio World Athletics Gold Level Cross Country Tour

c/o Ristorante Morfeo – Torre San Giovanni, Ugento (LE)





13 Gennaio 2024

Ore 16:00

Moderatore

Tito Tiberti – struttura tecnica FIDAL nazionale

Off-road running: stato dell’arte (internazionale) e sviluppi possibili

Alessio Punzi | World Athletics Running Manager

Intervento

Paolo Germanetto – Responsabile Tecnico corsa in montagna e trail FIDAL

"Senza forza resisti meno" - Nuove tendenze ed evidenze nello sviluppo dei fattori neuromuscolari nell’endurance

Francisco Pérez Cutiño – Università "Pablo Olavide" Siviglia

Storia ed evoluzione dalla corsa campestre al cross, una prospettiva glocale (TBD)

Ottavio Andriani & Maurizio Leone – struttura tecnica FIDAL Puglia

La partecipazione è aperta a tecnici e appassionati a qualsivoglia titolo, confermando la propria adesione alla mail: info@campaccio.it

La frequenza al Seminario dà diritto all’acquisizione di 0,5 crediti formativi per TECNICI FIDAL