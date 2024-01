Un sesto piano diverso: solidarietà e calore al Santissima Annunziata di Taranto

TARANTO - Il sesto piano del Santissima Annunziata di Taranto è un luogo unico, un'oasi dipinta di blu e popolata da pesci colorati, creando l'atmosfera di un vivace acquario. Tuttavia, ciò che rende questo posto straordinario non sono solo le pareti artistiche, ma l'indossare delle mascherine da parte di tutti, adulti e bambini, degenti e ospiti.In questo ambiente, si respira un'aria surreale che cattura l'essenza stessa della vita, con le piccole gioie e i dolori vissuti dai presenti. La vicinanza delle famiglie, riunite per i loro bambini, crea un legame unico, unendo tutti in una solidarietà palpabile. Qui, le distanze sociali si annullano, rivelando la comune umanità che ci accomuna e la necessità di una vita dignitosa per tutti.Durante l'Epifania, l'associazione Senza Numero Civico ha offerto un gesto di affetto e supporto, regalando calze e biglietti per la Pista di Pattinaggio di Grottaglie ai piccoli eroi che affrontano con coraggio il periodo di ricovero ospedaliero insieme alle loro famiglie. Questo piccolo gesto si trasforma in un grande impegno sociale, illuminando le giornate dei bambini e delle loro famiglie.Il presidente dell'associazione, Giampiero Longo, ha ringraziato il Primario del reparto di Pediatria, il Dott. Valerio Cecinati, e tutto il personale sanitario per la disponibilità, la cortesia e il sorriso con cui hanno accolto l'iniziativa. La lezione di vita, umiltà e dignità appresa da queste esperienze è un richiamo alla consapevolezza di quanto sia preziosa la salute e di come la solidarietà possa trasformare anche i momenti difficili in occasioni di sostegno reciproco."Non ci sono le sette meraviglie del mondo negli occhi di un bambino. Ce ne sono sette milioni!" conclude Longo, sottolineando la bellezza e l'unicità di ogni singolo momento vissuto da questi piccoli guerrieri. Un grazie di cuore per illuminare con amore e solidarietà il sesto piano del Santissima Annunziata.