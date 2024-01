Trump torna a parlare dell'assalto al Congresso: quando sarò presidente grazierò gli assalitori

La campagna elettorale per la Casa Bianca si intensifica, con Trump che contrattacca alle accuse di Biden e cerca di consolidare il suo sostegno. Tuttavia, le incertezze legali e le critiche sulle teorie cospirative potrebbero influenzare la sua corsa elettorale.

Durante un comizio in Iowa, Donald Trump ha rivisitato l'assalto al Congresso americano nel suo terzo anniversario. Ha definito gli assalitori incarcerati come "ostaggi" e ha promesso grazie a molti di loro se verrà eletto "per la terza volta". Il discorso ha anche visto il ritorno di teorie cospirative, con Trump affermando che l'Antifa e l'FBI avrebbero guidato l'attacco a Capitol Hill.