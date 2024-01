Verso Ascoli-Bari, partitella di lavoro per i biancorossi

Ssc Bari fb

- Nella mattinata di giovedì 18 gennaio, il Bari ha sostenuto una seduta di allenamento per intensificare la preparazione dei biancorossi alla prima gara esterna del 2024, in programma ad Ascoli alle ore 16.15 di domenica 21 gennaio e valida per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie B 2023-2024. Attivazione muscolare ed esercizi tattici hanno preceduto la partitella finale a ranghi misti sul terreno dell'Antistadio e nella quale sono andati a segno Dorval, Aramu e Morachioli.