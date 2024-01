Viadotto sul Canale derivativo Ofantino, Tupputi: 'Finalmente al via la manutenzione straordinaria'

BARI - Il consigliere regionale Giuseppe Tupputi (capogruppo di Con), esprime soddisfazione per l’inizio dei lavori di manutenzione straordinaria del viadotto esistente sull’attraversamento del Canale Derivativo Ofantino, progetto finanziato con fondi regionali stanziati già nell’anno 2020.“Un intervento strategico per gli operatori del territorio – afferma Tupputi. Sono lavori attesi da anni, dei quali mi sono personalmente interessato appena sono stato in Consiglio regionale, e che finalmente vedono la luce”.“Il cronoprogramma è stato condiviso a seguito del proficuo incontro avvenuto presso il Comune di Trinitapoli tra la coordinatrice cittadina del Movimento Con, Antonia Giannella, i rappresentanti degli agricoltori e del “Consorzio di Vigilanza San Martino” che e i Commissari Prefettizi con la dirigente dell'Utc”, spiega il consigliere”.“Oggi è un giorno importante – conclude Tupputi - per la comunità agricola che opera sul territorio e per tutto l’indotto al quale il Movimento Con riserva grande attenzione”.