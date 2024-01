Lecce, Links: è Top Employer Italia anche per il 2024

LECCE - Links Management and Technology è Top Employer Italia per il 2024, rientrando tra le aziende italiane che si sono contraddistinte per le eccellenti politiche e strategie di people management. - Links Management and Technology è Top Employer Italia per il 2024, rientrando tra le aziende italiane che si sono contraddistinte per le eccellenti politiche e strategie di people management.





La Certificazione Top Employers è il riconoscimento ufficiale delle eccellenze aziendali nelle politiche e strategie HR e della loro attuazione per contribuire al benessere delle persone, migliorare l’ambiente di lavoro e il mondo del lavoro.





La prestigiosa certificazione viene rilasciata alle aziende che raggiungono e soddisfano gli elevati standard richiesti dalla HR Best Practices Survey. La Survey ricopre 6 macroaree in ambito HR, esamina e analizza in profondità 20 diversi topic e rispettive Best Practice tra cui People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Diversity, Equity & Inclusion, Wellbeing e molti altri.





Links è una società di consulenza specializzata in digital business transformation e IT per banche e istituti finanziari, pubbliche amministrazioni e imprese. Nata nel ’99 a Lecce, conta oggi circa 900 dipendenti, con età media inferiore ai 35 anni. Sin dalla sua costituzione, Links ha dedicato una particolare attenzione al welfare aziendale e al benessere olistico dei suoi dipendenti, sempre al centro delle sue strategie. Basti pensare che la sede centrale di Lecce, che si estende per circa 2.500 mq, è dotata di ampi spazi realizzati con l’obiettivo di permettere ai dipendenti attività che ne garantiscano il wellbeing fisico e psicologico, come la palestra, i campi da calcio, da corsa, da beach volley e l’orto aziendale, che Links mette a disposizione tutti i giorni dell’anno.





"Ottenere la certificazione Top Employers per il secondo anno consecutivo premia il nostro impegno quotidiano per far sentire le persone al centro del progetto Links, garantendo un ambiente di lavoro dinamico e innovativo, attento ai temi di Diversity, Equity & Inclusion e alle tematiche ESG. L’attenzione al benessere dei nostri dipendenti e alle condizioni di lavoro offerte rappresentano da sempre la priorità per Links e per questo il riconoscimento che abbiamo ottenuto è motivo di soddisfazione e orgoglio" ha commentato Giancarlo Negro, CEO Links.





"La certificazione testimonia il grande lavoro e la forte determinazione di Links ad alimentare una cultura aziendale, basata sulla trasparenza e sull’inclusività, che valorizzi al meglio tutte le nostre persone. Un traguardo che abbiamo raggiunto grazie alle persone che ogni giorno collaborano con passione e valori condivisi per raggiungere obiettivi sempre più sfidanti" ha dichiarato Antonio Destratis, People Operations Director di Links.