A Lecce libro Pinuccio Tatarella 'La destra verso il futuro'

LECCE - Si terrà sabato 2 marzo alle ore 18, nell’open space di Palazzo Carafa, in piazza Sant’Oronzo a Lecce la presentazione del libro inedito di Pinuccio Tatarella “La destra verso il futuro – Itinerario di una svolta” con la presenza di Fabrizio Tatarella, nipote del compianto politico e vice presidente dell’omonima fondazione.Il volume ritrovato durante i lavori di ordinamento e digitalizzazione dell’archivio Tatarella, è un prezioso contributo per raccontare l’evoluzione della destra italiana, il passaggio da una destra di protesta a una di proposta, spiegato dal principale artefice della svolta. Il libro raccoglie una serie di interviste e articoli di Pinuccio Tatarella, pubblicati su diverse testate tra il dicembre del 1986 e il novembre del 1993.Le elezioni del marzo del 1994, le conseguenti responsabilità di governo assunte da Tatarella, vicepresidente del Consiglio e Ministro delle poste e telecomunicazioni, e la prematura scomparsa, devono averne impedito la pubblicazione. La destra moderna, europea e di governo è nata a Fiuggi con la creazione di Alleanza Nazionale, una destra non più emarginabile dal gioco della democrazia, grazie alla lungimiranza di Pinuccio Tatarella.Introduzione del consigliere comunale Roberto Giordano Anguilla, capogruppo FdI al Comune di Lecce. Interventi di due storiche figure di Alleanza Nazionale come Erio Congedo, deputato e presidente provinciale FdI, e Adriana Poli Bortone, già senatore di Alleanza Nazionale e Sindaco di Lecce. Modera l’incontro Francesco Gioffredi, giornalista di “Nuovo Quotidiano di Puglia”.