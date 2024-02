A Milano torna l’appuntamento con 'Fashion Art and More International Luxury Event'

MILANO - Torna anche nel 2024 l’appuntamento con “Fashion Art and More International Luxury Event”, l’evento in cui fashion, lusso, design e intrattenimento si incontrano nella suggestiva location dell’Hotel Principe di Savoia a Milano.

Organizzato da Wellness for You Fashion by Sabrina Spinelli durante il periodo della fashion week milanese, l’evento si propone tra i più importanti e significativi appuntamenti rivolti a creativi provenienti da tutto il mondo, con la possibilità di avvicinare culture diverse, anche d’oltreoceano, eccellenze nel mondo della couture, del design e del lusso, significative nel panorama internazionale.

Celebrità di livello internazionale, buyers, boutique sono tra gli invitati al “Fashion Art and More”. A loro, anche in questa edizione come nelle precedenti, è data la possibilità di incontrare molteplici brand, risultato dell’attenta ricerca di Sabrina Spinelli, sempre guidata dalla voglia di confrontarsi con culture diverse, in un mondo di colori, design, stile, originalità.

L’evento, giunto alla 18ª edizione, si terrà il 25 febbraio 2024 con protagonisti una serie di brand internazionali e Made in Italy, tutti da scoprire nella prestigiosa cornice dell’Hotel Principe di Savoia di Milano.

Sabrina Spinelli, brand manager e ideatrice di “Fashion Art and More International Luxury Event”, vanta più di 25 anni di esperienza nel settore fashion e lusso.

Tra management, comunicazione e strategia, spicca per la sua esperienza nell’organizzazione di eventi di lusso studiati per far conoscere nuovi creativi provenienti da tutto il mondo e insieme far scoprire brand esteri di successo, che possono emergere ed essere apprezzati anche nel nostro Paese.

Un mix tra culture diverse caratterizzerà “Fashion Art and More International Luxury Event” grazie ai vari brand presenti alla 18ª edizione. Tra i tanti, la fusione culturale e artigianale unica e sorprendente di Alethea Official; le sete e i materiali lussuosi per i capi di SoMè; l’ispirazione che nasce dal fascino di broccati di sete e velluti indiani per la creazione di Kimono dell’italiana Zenobia Luxury. E ancora, le creazioni fashion di Mc Home per vivere il lusso in tutte le sue declinazioni; l’etica e il rispetto per la natura in linea con lo spirito della collezione di Nelya Meister; il classico, il fascino e la sensualità espressi nella linea di capi di Raimonda Casale; inno alla bellezza multiculturale e alla diversità dell’eleganza, combinata con la raffinatezza dell’alta moda algerina per MINYARA LUXURY; daranno alla moda un nuovo volto ripensato, etico, differente e insolito, ma comunque e sempre, elegante e femminile. Sarà una passerella arricchita anche dall’arte raffinata, unica e arcaica del brand di gioielli Ahura.

La sfilata sarà quindi, come sempre, una collezione di marchi che, per un pomeriggio intero, dialogheranno tra loro in uno scambio creativo, che celebrerà le tradizioni , l’utilizzo di differenti materiali pregiati di lusso e couture, con l’attenzione ai contrasti e alle anime culturali di ogni designer e creativo, con l’esaltazione dei sogni e della libertà di espressione, dell’etica che si sposa con la femminilità, l’eleganza unita all’accurato lavoro artigianale, le creazioni che accendono i riflettori anche sul mondo dell’arte.

Un invito a esplorare nuovi mondi, a esprimere al massimo la propria creatività e i propri valori etici anche per il futuro della moda.

Ahura - Italia

Attirano l’attenzione e insieme lasciano intuire qualcosa di chi li indossa. Sono i gioielli creati da Matilde Manfredi. Con il brand Ahura sfileranno in passerella le parure di 7 collezioni: Kondo, Butterfly, Aspis, Arabesque, Flower, Leaf e Soleil. Quest’ultimo è un pezzo unico, come il Sole che emerge dalle nuvole: è la luce che trionfa sull’oscurità. Aspis è lo scudo degli antichi greci, riproposto in gioielli che ispirano energia e protezione.

Tutti i gioielli Ahura sono in bronzo e pietre naturali, pezzi unici, creati a mano con l’antica tecnica della cera persa, utilizzata anche da Benvenuto Cellini, che permette di trasformare il bronzo in gioielli pieni di energia.

E’ lo spirito che ispira Matilde Manfredi, artista italiana di origine etiope, che per questo per il nome del brand ha scelto Ahura, che nella religione zoroastrica è lo spirito creatore che dona vita alla materia.

Sito Web: https://www.ahurajewels.com

Instagram: ahura_jewels

Alethea Sposa – Indonesia

Abiti per una sposa che non possa passare inosservata, con un tocco orientale pieno di atmosfera, sono la specializzazione di Alethea Sposa. Sono in tessuti come il raso e il tulle, con ricami personalizzati e dettagli cuciti a mano. Disegnati perché ogni sposa possa sentirsi una principessa sono abiti unici, con ricami che possano raccontare qualcosa di lei o ricordino il suo nome. A disegnarli è Evelyn, che nel quartiere nord di Jakarta, in Indonesia ha iniziato per hobby nel 2014. Presto è diventato una passione che nel 2017 l’ha portata a fondare Alethea Sposa, senza mai dimenticare quella unicità che vuole contraddistingua ogni suo abito per una sposa in cerca di un abito da sogno, in grado di essere punto di attrazione anche nelle foto del suo matrimonio.

Mc Home design Nedda Scala - Italia

Nata negli anni ‘70 Mc Home è stata acquisita tre anni fa da un gruppo di imprenditori. La direzione creativa per il settore abbigliamento e accessori è stata affidata a Nedda Scala, una stilista di grande esperienza, che ha collaborato con marchi e griffe di fama internazionale.

La collezione Mc Home design Nedda Scala è impostata sulla maglieria, con l’utilizzo di filati preziosi, come cachemire, lana merino extra fine, lana mohair, viscosa. I colori sono basici, dal nero alla scala cromatica di grigi e beige, a volte impreziositi da ricami effetto pizzo. Colori vivaci, con tocchi dal bianco al rosso, caratterizzano gli accessori, come cappelli, fascinator, borse. Le linee spaziano da modelli sartoriali ad altri di ampiezze estreme.

Non mancano alcuni capi particolari, come un piccolo capolavoro di artigianalità.

Sito Web: www.mc-homedalpozzo.it

Minyara Luxury – Algeria

La collezione Minyara Luxury nasce dall’incontro tra la tradizione algerina e lo stile contemporaneo, con creazioni che utilizzano materiali di alta qualità pur rimanendo accessibili. Le creazioni piene di colore si ispirano agli incantevoli paesaggi e all'energia della Comunità algerina. Sono realizzate in materiali che fanno parte della tradizione algerina, come velluto, lana artigianale, filo d'oro, seta e raso. Massima è l’attenzione a creare pezzi unici in grado di fondere l'eleganza dell'abbigliamento algerino con la modernità.

Il capo iconico è la giacca Karakou, realizzata onorando la storia senza dimenticare il tocco contemporaneo. A fare da fil rouge alla collezione Minyara Luxury è infatti la convinzione che la moda possa essere il risultato dell’incontro tra lusso e accessibilità.

Nelya Meister Switzerland - Svizzera

La protezione degli animali e la tutela dell'ambiente è la filosofia che ispira il brand Nelya Meister Switzerland, fondato nel 2019 a Lucerna da Nelya Meister, vegana, attenta a proporre moda sostenibile ed ecologica. La collezione "Winter Magic" comprende lussuosi cappotti realizzati con capelli naturali, che rappresentano l'unicità di questa collezione. Il brand ha scelto di non utilizzare pellicce naturali e propone materiali alternativi, come capelli umani e cotone, con l'obiettivo di coniugare bellezza ed etica. Secondo questa filosofia il capo di punta è una giacca realizzata con capelli naturali, lo stesso materiale utilizzato per il cappotto Winter Magic a simboleggiare la consapevolezza che il marchio ha dell'importanza di prendersi cura della natura e del benessere degli animali.

Sito Web: www.nelya-meister.ch

Instagram: https://www.instagram.com/nelyameister/

Raimonda Casale – Italia

Lo stile classico impreziosito da disegni risultato di estrema creatività caratterizza la collezione di abiti da sposa Haute Couture per la nuova stagione firmata da Raimonda Casale.

I ghirigori, nella loro creatività, richiamano la bellezza della natura. Sono dipinti su tessuti pregiati, come mikado, raso, cady, organza, tulle e pizzi, arricchiti da passamanerie, punti luce, nastri di strass. Il capo di punta è l’abito lungo con strascico color pastello dipinto a mano con punti luce, completato da una rouche sul davanti e lo spacco laterale. A ispirare il brand è il connubio creazione – bellezza. Da questo incontro sono nati gli esclusivi ghirigori dipinti a mano, per conquistare le donne eleganti. La sua è una clientela amante del bello, le cui richieste vengono accolte con entusiasmo da Raimonda Casale.

SoMé – Arabia Saudita

I capi della collezione 2024 Winter SoMé sono unici, per conquistare la clientela femminile come dei capolavori. L’ispirazione viene dalla cultura saudita, con una attenzione alla bellezza, che conquista le donne a tutte le latitudini. Gli abiti e i set coordinati rispettano questa filosofia. Sono realizzati in tessuti unici con ricami esclusivi, perché ogni capo si distingua e susciti emozioni speciali.

Il desiderio di creare abiti unici e su misura viene da Suhair AlMuradi, che ha fondato SoMé. Fin da giovanissima si è occupata di moda, finché nel 2022 ha firmato la sua prima collezione. E’ stato un grande successo sul mercato saudita, che l’ha portata nel marzo 2023 a sfilare i suoi abiti a livello internazionale e nei Paesi del Golfo Persico.

Zenobia Luxury - Italia

La collezione Zenobia Luxury nasce dall’incontro tra Occidente e Oriente, tra lo stile italiano e la ricerca dei tessuti dall’Oriente e interpreta la bellezza come armonia ed equilibrio tra colori e forme.

Comprende kimono e kaftani, tradizionali e insieme molto moderni, dai colori di tendenza e tessuti come dévoré di velluto, broccati, velluti, georgette ricamati e chiffon. Emblematico dello stile e dell’eleganza firmata Zenobia è il capo di punta, il “Toska Long”, un soprabito con collo sciallato, chiuso da un grande fiocco in taffetà. Anche questo, come la linea Luxury di kimono, è il risultato di oltre 20 anni di esperienza nel mondo della moda italiana, con una costante attenzione a offrire il massimo della qualità artigianale, risultato di creatività e passione per il bello.