Alessio Sansó eletto sindaco del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi di Gallipoli

È un giovane gallipolino, Alessio Sansó, il nuovo Sindaco del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, eletto dagli studenti degli istituti comprensivi Sofia Stevens e 2 Polo.Alessio, studente della classe 1 C della scuola secondaria di primo grado dell'istituto comprensivo Polo 2, succede a Andrea Filograna nella prestigiosa carica. Accanto a lui, un team di 16 consiglieri, composti da Andrea Barba, Rita Barba, Marina Bandello, Camilla Barone, Emanuele Barone, Andrea Gerardo, Francesco De Donatis, Matteo De Matteis, Ginevra De Gennaro, Alex Nobile, Pietro Musaró, Allison Tramacere, Valentina Vetromile, Gaia Ungherese, Samuele Vincenti e Elisabeth Zuccaro.Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze rappresenta una scuola civica e formativa, dove si impara l'importanza del corretto rapporto tra il cittadino del futuro e le istituzioni democratiche. È un'opportunità preziosa per i giovani di comprendere il funzionamento della democrazia e di essere coinvolti attivamente nella vita politica della propria comunità.Il Sindaco di Gallipoli, Stefano Minerva, e l'Assessora delegata alle politiche scolastiche, Stefania Oltremarini, si dichiarano soddisfatti di questa importante esperienza di partecipazione giovanile. Per loro, i giovani rappresentano un elemento fondamentale nel favorire il dialogo e l'incontro tra cittadini e istituzioni, contribuendo così alla costruzione di una comunità più inclusiva e partecipativa.