Teatro Parrocchiale di Trinitapoli: in scena 'Ditegli sempre di sì' di Eduardo De Filippo

- Il Teatro Parrocchiale della Beata Vergine Maria di Loreto a Trinitapoli si prepara ad accogliere uno spettacolo coinvolgente: la commedia in due atti "Ditegli sempre di sì" di Eduardo De Filippo, portata in scena dalla compagnia teatrale "Il l’Attore".La prima rappresentazione è prevista per domenica 3 marzo alle ore 20:00. La compagnia "Il l’Attore" è composta da giovani talentuosi dai 14 ai 25 anni, riuniti sotto la regia di Francesco Abbattista. Questo gruppo teatrale, appartenente al circolo Lauretano Anspi e presieduto da Mons. Giuseppe Pavone, si distingue per la passione e l'impegno dedicati all'attività teatrale.La commedia "Ditegli sempre di sì" è una delle opere meno conosciute del grande Eduardo De Filippo, ma offre un mix perfetto di comicità e dramma. La trama ruota attorno a Michele, un uomo che ha trascorso un anno in un manicomio e che, grazie alla fiducia di un medico ottimista, ha avuto la possibilità di ritornare alla vita normale. La pièce affronta tematiche profonde sul confine tra salute e malattia mentale, mantenendo comunque un tono vivace e colorato.Il cast della commedia è composto da talentuosi attori locali, tra cui Davide Latella, Federica Marrone, Antonio Ignazio Mininni, Silvio Caldarola, e molti altri. La scenografia e i costumi sono curati da Anna Grazia Di Biase, mentre il trucco e il parrucco sono affidati a Stefano Veneziano. La direzione tecnica è gestita da un team preparato e appassionato.Lo spettacolo sarà replicato sabato 9 e domenica 10 marzo presso il salone parrocchiale, offrendo così più opportunità al pubblico di godere di questa straordinaria performance teatrale.