Bari, rafforzata la presenza dell'Esercito in Piazza Moro

Nel corso della riunione, a cui hanno partecipato il Sindaco di Bari, i vertici delle Forze dell'Ordine e i componenti della Forze Armate, sono state definite le modalità di impiego della nuova aliquota di militari che, in concorso con le Forze di Polizia, svolgerà attività di pattugliamento in Piazza Moro nell'arco delle 24 ore con turni anche notturni. Il potenziamento dei servizi nei confronti dei siti sensibili prevede il rinforzo della vigilanza presso il CARA di Palese. (N.Zuccaro)

BARI - Sul tavolo del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, riunitosi nel pomeriggio di martedì 27 febbraio 2024, presieduto dal Prefetto Francesco Russo, il nuovo piano dell'Operazione "Strade Sicure" disposto dal Ministro dell'Interno e che prevede l'impiego di militari dell'Esercito con un contingente aggiuntivo di 31 unità, di cui 17 per i servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili e 14 per il rafforzamento dei dispositivi di controllo e sicurezza nell'area della Stazione ferroviaria di Bari centrale.