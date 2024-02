Allerta meteo: precipitazioni intense e rischio temporali in Puglia

BARI - A partire dalle ore 13:00 del giorno 29 febbraio 2024 e per le successive 11 ore, la Puglia si prepara ad affrontare un'intensa perturbazione atmosferica. Le previsioni indicano precipitazioni da sparse a diffuse, caratterizzate anche da rovesci e temporali. Si prevede che tali fenomeni siano accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. I venti, provenienti dai quadranti meridionali, soffieranno con intensità da forti a burrasca, contribuendo ad accentuare l'instabilità atmosferica.In aggiunta, lungo le coste esposte della regione, sono previste possibili mareggiate, aumentando ulteriormente il rischio per le zone costiere.Di conseguenza, a partire dalle ore 13:00 del giorno 29 febbraio 2024 e per le successive 11 ore, è stata emessa un'allerta gialla per rischio vento, idrogeologico ed idraulico legato ai temporali su tutto il territorio della Puglia.