Biglietto per visitare la Cattedrale di Bari: accordo tra Arcidiocesi e ArtWork

BARI – Un biglietto d'ingresso per visitare la Cattedrale di Bari: è quanto previsto dall'accordo sancito tra l'Arcidiocesi di Bari-Bitonto e la cooperativa ArtWork, già attiva a Lecce con successo, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio storico-artistico locale. Il biglietto sarà esteso anche alla Concattedrale di Bitonto.Il nuovo sistema dovrebbe partire a fine aprile. La Cattedrale di Bari e la Concattedrale di Bitonto saranno aperte ai visitatori dalle 9 alle 18, con orario prolungato fino alle 21 in estate. L'accesso per i fedeli, invece, rimarrà libero.Sono previste diverse combinazioni per l'acquisto dei biglietti. Sarà possibile visitare un solo sito, entrambi oppure includere anche la visita al Museo diocesano, situato vicino alla Cattedrale di Bari. A Bitonto, il biglietto includerà anche l'accesso alla Cripta di San Valentino, all'area archeologica e alla seconda sezione del Museo diocesano. A Bari, oltre al Museo con i preziosi rotoli dell'Exultet, i visitatori potranno ammirare la Cripta dell'Odegitria e l'area archeologica.L'accordo prevede l'attivazione di servizi di accoglienza, visite guidate e biglietteria sia fisica che online.L'introduzione del biglietto d'ingresso si inserisce in un progetto più ampio di valorizzazione del patrimonio storico-artistico della città di Bari e del suo territorio. L'obiettivo è quello di migliorare l'accessibilità ai siti di interesse religioso e culturale, offrendo al contempo un servizio di qualità ai visitatori.La collaborazione con la cooperativa ArtWork, già attiva a Lecce con ottimi risultati, rappresenta una garanzia di successo per il progetto. ArtWork vanta una comprovata esperienza nella gestione di siti culturali e museali, con un approccio innovativo che punta sull'utilizzo di tecnologie digitali e sulla valorizzazione delle specificità territoriali.L'introduzione del biglietto per la Cattedrale di Bari rappresenta un'occasione importante per la città. Da un lato, permetterà di tutelare e valorizzare un patrimonio storico-artistico di inestimabile valore. Dall'altro, contribuirà a potenziare l'offerta turistica e a destagionalizzare il flusso di visitatori.