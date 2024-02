Amministrative Bari: candidati sindaci discutono sulle primarie

BARI - Durante la convention 'Andiamo' a Bari, il candidato sindaco del Partito Democratico, Vito Leccese, ha espresso la sua fiducia nei confronti dei cittadini e ha sottolineato l'importanza delle primarie, definendole come un momento di democrazia partecipativa. Tuttavia, ha aperto alla possibilità di definirle anche "unitarie", pur di garantire un processo inclusivo e trasparente.Il candidato sindaco ha lodato la decisione di alcuni colleghi candidati, come Maro Lacarra, Paola Romano e Pietro Petruzzelli, che hanno rinunciato alla propria candidatura in favore della comunità, dimostrando un senso di responsabilità e altruismo.Leccese ha delineato la sua visione per Bari, sottolineando l'importanza di una città verde, sostenibile e accessibile, con un trasporto pubblico efficiente e parchi ben curati. Ha anche sottolineato l'importanza della cultura, della ricerca e dei diritti civili nella costruzione di una comunità inclusiva e progressista.