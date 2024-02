Incendio in un appartamento a Cerignola: ferito un 50enne

CERIGNOLA - La scorsa notte, un incendio ha devastato un appartamento al primo piano di un palazzo a Cerignola, nel Foggiano, causando ferite a un uomo di 50 anni. L'uomo ha riportato alcune ferite al volto ed è stato prontamente trasportato in ospedale, dove le sue condizioni non sono considerate critiche.Gli investigatori ritengono che l'incendio sia stato causato accidentalmente, anche se al momento sono in corso accertamenti per determinare le esatte cause dell'evento. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente e sono riusciti a domare le fiamme, limitando i danni materiali e garantendo la sicurezza degli altri residenti dell'edificio.