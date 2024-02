Appalti, Lacarra (Pd): 'Caos piattaforme telematiche approvvigionamento PA. Salvini intervenga'

BARI - “Imprese e amministrazioni pubbliche sono in balìa della più completa incertezza a causa delle nuove piattaforme telematiche per l'approvvigionamento di beni e servizi della P.A. Pur mantenendo la ferma convinzione che la digitalizzazione sia un processo indispensabile per garantire maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza all’azione amministrativa, non possiamo che constatare i gravi danni che si stanno generando a causa della fretta nell’implementazione delle nuove piattaforme da utilizzare". Così Marco Lacarra, parlamentare barese del Partito Democratico, componente della Commissione Giustizia di Montecitorio."Poche settimane - prosegue Lacarra - fa ho presentato un’interrogazione al Ministro Salvini per chiedere un intervento immediato rispetto a tutte le difficoltà riscontrate sia dagli operatori economici che dalle amministrazioni. Purtroppo il Ministro non ha ritenuto di rispondere, né di assumere iniziative riguardo alla problematica segnalata e infatti i disagi e i ritardi continuano ad accumularsi. Qualcuno al Governo dia un segnale di vita perché a rischiare di saltare sono anche molte scadenze legate al PNRR.”