Medio Oriente: Netanyahu, evacuare civili da Rafah

Ancora alta tensione in Medio Oriente con lo scontro che prosegue senza tregua tra Israele e Hamas. In queste ore il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha ordinato all'apparato di difesa di preparare i piani per evacuare i civili dall'area di Rafah, nel sud della Striscia. "Le notizie circa una offensiva militare israeliana a Rafah sono allarmanti. Avrebbe conseguenze catastrofiche" dichiara il capo della diplomazia europea Borrell. Anche secondo gli Stati Uniti attaccare Rafah sarebbe "disastroso". Per il presidente statunitense Joe Biden la risposta dello stesso Netanyahu agli attacchi di Hamas del 7 ottobre è "esagerata". Nel frattempo il presidente della Knesset cancella l'incontro con Guterres a New York.