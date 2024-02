Catanzaro-Bari: il galletto farà una grande partita?

Ssc Bari fb





Contro i giallorossi, reduci dal 2-1 in casa del Cittadella e attualmente sesti in classifica con 42 punti (9 in più del Bari, decimo con 33 punti), i galletti dovranno dimostrare che l'1-0 subìto in casa del Sudtirol è stato un incidente di percorso che dovrà essere superato con una vittoria utile a riportare serenità e fiducia nella tifoseria biancorossa. Essa, pur amareggiata per la deludente prestazione espressa dai suoi beniamini nella gara persa sabato scorso, popolerà gli spalti del Ceravolo di Catanzaro con i suoi 750 sostenitori. Costoro supporteranno il Bari nella sua seconda trasferta consecutiva a tre giorni di distanza da quella a Bolzano.

Dopo 19 anni, il Bari torna a Catanzaro per una gara di Serie B. Era il 13 novembre 2005 quando l'incontro valido per la 15esima giornata del torneo cadetto 2005-2006 terminò 0-0. Un precedente che i biancorossi dovranno superare con "una grande partita", come richiesto dal loro allenatore Beppe Iachini alla vigilia del confronto della ventisettesima giornata del secondo campionato nazionale in programma alle 20.30 di oggi al Ceravolo.