Le forze dell'ordine sono intervenute prontamente, riuscendo a fermare uno dei fuggitivi dopo un inseguimento sulla strada statale 16. Il complice è riuscito a fuggire a piedi e le indagini sono in corso per identificarlo. L'uomo arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Bari, in attesa delle fasi successive del processo.

BARI - La Polizia di Stato ha arrestato giovedì sera un uomo di 28 anni, con precedenti di polizia, sospettato di rapina a mano armata a Bari. L'uomo, insieme a un complice, avrebbe rapinato un'auto ad una donna in viale Papa Giovanni XXIII. Dopo aver afferrato la vittima e fatto rovinare sull'asfalto, si sarebbe impossessato dell'auto e sarebbe fuggito in direzione Largo 2 Giugno.