Danilo Dattoma ritrovato sano e salvo dopo ore di apprensione a Conversano

CONVERSANO - Le ore di apprensione per la scomparsa di Danilo Dattoma, 27 anni, hanno avuto un lieto fine a Conversano. Dopo giorni di ricerche da parte delle forze dell'ordine, degli amici, dei conoscenti e dei volontari, Danilo è stato ritrovato alle prime luci dell'alba nella contrada Semeria, grazie anche alla segnalazione di un cane meticcio di nome Oliver.Danilo è stato rinvenuto all'interno di un trullo diroccato, in stato confusionale ma fortunatamente sano e salvo. Attualmente sta collaborando con le autorità per chiarire quanto accaduto durante la sua assenza. La partecipazione e la solidarietà della città di Conversano sono state fondamentali per questo lieto epilogo.