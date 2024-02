Arrestato spacciatore di sostanze stupefacenti a Bari

BARI - Martedì pomeriggio, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 37 anni, cittadino gambiano con precedenti specifici, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla lotta allo spaccio di droga, i poliziotti del Commissariato Sezionale di P.S. di San Nicola, durante un accertamento presso un’attività commerciale in piazza Moro, hanno fermato l'uomo.Quest'ultimo, accortosi dell'arrivo degli agenti, ha cercato di disfarsi di due buste di cellophane contenenti 13 pasticche celesti con impresso l’effige di un teschio, risultate essere droga sintetica “Blue Punisher” (MDMA), e 63 sigarette di hashish già confezionate per la vendita.Durante la perquisizione personale, è stata rinvenuta la somma di 145 euro, divisa in banconote di piccolo taglio, presumibilmente provento dell'attività illecita.L'uomo è stato quindi arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Bari, in attesa di ulteriori provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria.