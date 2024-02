Striscia la notizia, Rajae Bezzaz e il suo operatore aggrediti a calci e pugni

MILANO - Un pugno in faccia a Rajae, calci e pugni al cameraman, scaraventato con violenza a terra, attrezzatura rotta. Entrambi finiti in ospedale, con 10 giorni di prognosi. È questo il bilancio dell’aggressione subita ieri pomeriggio a Novi Ligure (Alessandria) dall’inviata di Striscia la notizia Rajae Bezzaz e dal suo operatore, impegnati in un’inchiesta su una vecchia conoscenza.

Un ragazzo che dichiara di essere in possesso dei biglietti per entrare ad ambitissimi eventi (concerti, partite di calcio, etc etc), ma che una volta venduti e intascati i soldi, sparisce (servizio del 5 giugno 2020). L’inviata del tg satirico, che in questi anni ha continuato a ricevere segnalazioni, era tornata dal venditore seriale insieme a una segnalatrice e con molte prove in mano. La situazione è subito degenerata e, oltre all’aggressione fisica, Bezzaz ha ricevuto pesanti insulti: «Marocchina di merda! Negra di merda! Troia di merda!».

