Arrestato uomo di 77 anni per maltrattamenti in famiglia a Lecce: coraggio degli studenti salva la vittima

LECCE - Ieri mattina, nel rione San Pio di Lecce, si sono verificati attimi di paura quando un uomo di 77 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dopo aver puntato un paio di forbici alla gola della moglie nel loro bar. L'episodio ha avuto luogo durante una lite furiosa tra i due nel giorno di San Valentino.Nel bar, situato nelle vicinanze di un istituto scolastico, c'erano diversi studenti che hanno assistito alla scena e hanno avuto il coraggio di chiamare i carabinieri, prendere le difese della vittima e cercare di fermare l'uomo. Nonostante l'invito del 77enne a andarsene per evitare problemi, gli studenti hanno continuato a soccorrere la donna, scatenando la rabbia del marito.L'uomo ha quindi minacciato gli studenti con una mazza di legno e due aste di ferro con gancio. Fortunatamente, le Forze dell'Ordine sono arrivate sul posto e hanno proceduto con l'arresto dell'uomo. La donna ha deciso di denunciare il marito, le cui violenze erano diventate sempre più frequenti nell'ultimo periodo.È da sottolineare il grande coraggio dimostrato dagli studenti che hanno evitato una tragedia annunciata. Le armi utilizzate dall'uomo sono state sequestrate e la vittima è ora al sicuro.