B&B HOTELS espande la sua presenza in Italia con l'apertura del B&B HOTEL Bari Rondò

Inoltre, l'hotel offre servizi come sale conferenze per eventi aziendali e una colazione a buffet "Better than a brunch". Commentando l'apertura, Liliana Comitini, Presidente e AD di B&B HOTELS Italia, Ungheria e Slovenia, ha espresso grande orgoglio per l'arrivo della catena in Puglia e ha sottolineato l'importanza strategica di espandere la presenza del gruppo in nuove destinazioni.

BARI - Il gruppo internazionale B&B HOTELS continua la sua strategia di espansione nel 2024, con l'inaugurazione del B&B HOTEL Bari Rondò, il quale segna l'arrivo della catena in Puglia, rafforzando così la sua presenza al Sud. Situato nel quartiere Carassi di Bari, l'hotel gode di una posizione strategica, ideale sia per soggiorni di lavoro che per viaggi di piacere. Con 61 camere arredate con uno stile essenziale e dotate di tutti i comfort, l'hotel accoglie i suoi ospiti con un'atmosfera accogliente e moderna.