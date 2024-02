Indagini aperte sulla vicenda del macchinista delle Ferrovie del Gargano che guidava un treno con una bimba in braccio

FOGGIA - La Procura di Foggia ha avviato un'inchiesta riguardo a un video virale in cui un macchinista delle Ferrovie del Gargano è ripreso mentre guida il treno sulla linea Foggia San Severo Peschici con una bimba in braccio. Le immagini, condivise sui social media, hanno suscitato polemiche e preoccupazioni riguardo alla sicurezza dei passeggeri e al rispetto delle normative di sicurezza sui trasporti pubblici. Secondo quanto ricostruito, la bimba in braccio al macchinista sarebbe sua nipote, ma l'azione è stata considerata estremamente imprudente e pericolosa.