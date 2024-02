Bari - Lecco 3-1: debutto positivo di Iachini sulla panchina biancorossa

Ssc Bari fb





Contro la compagine lombarda, sia pure a sprazzi, il Bari ha evidenziato una ripresa nell'impostazione dell'offensiva, ma ha faticato in fase difensiva come testimoniato dalla rete della bandiera del Lecco, realizzata da Novakovich al 36' del secondo tempo. Dunque, un Bari discreto quello sul quale Iachini dovrà continuare a lavorare nei prossimi giorni.





Quanto al neo allenatore biancorosso, esordio positivo sulla panchina del Bari non solo per la vittoria ottenuta sul Lecco, ma anche per lo sprono incessante che ha sempre manifestato nel corso della gara. Un dettaglio di non poco conto che testimonia come, a pochi giorni dal suo arrivo al Bari, Beppe Iachini è riuscito a prendere per mano una squadra allo sbando.

La scossa, quale reazione attesa al cambio di allenatore, non si è fatta attendere nella fattispecie del Bari. I biancorossi, guidati per la prima volta da Beppe Iachini, battendo il Lecco per 3-1, hanno risposto sia pure parzialmente ai dettami del nuovo allenatore biancorosso chiamato a sostituire l'esonerato Pasquale Marino.