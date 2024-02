Sanremo 2024, emozioni, polemiche e grandi esibizioni nella finale: fischiato Geolier

SANREMO - Con l'inno nazionale risuonato sul palco dalla banda musicale dell'esercito, ha preso il via la tanto attesa finale del Festival di Sanremo 2024. L'energia era palpabile tra il pubblico dell'Ariston, pronto a vivere una serata carica di emozioni e sorprese.Amadeus, il presentatore del Festival, ha aperto le danze rivelando la classifica generale provvisoria dopo quattro serate di intense esibizioni. La lista dei concorrenti, comprendente nomi di spicco della musica italiana come Mahmood, Annalisa, e Irama, ha destato un certo dissenso tra gli spettatori, che hanno espresso la propria opinione fischiando e rumoreggiando.L'atmosfera è stata ulteriormente incendiata dall'arrivo sul palco di Roberto Bolle, il celebre ballerino, seguito da un momento di pura nostalgia con Gigliola Cinquetti che ha celebrato i 60 anni del suo successo "Non ho l'età". E per gli amanti della televisione, un tocco di glamour con la presenza del Doc Luca Argentero per rappresentare il mondo della fiction.L'ordine di uscita degli artisti ha mantenuto il pubblico con il fiato sospeso, con ogni performance portando una nuova ondata di emozioni. Momenti significativi hanno caratterizzato la serata, come il discorso di BigMama dedicato a tutti coloro che lottano con l'insicurezza, seguito dal gesto inaspettato di Dargen D'Amico che ha baciato Mara Venier durante la sua esibizione in platea.La serata è stata un viaggio attraverso la musica e le emozioni, con ogni artista portando il proprio contributo unico alla magia del Festival di Sanremo. Resta solo da attendere il verdetto finale e vedere chi si alzerà con il trofeo della vittoria, ma una cosa è certa: Sanremo 2024 rimarrà impresso nei cuori e nelle menti di tutti coloro che hanno vissuto questa straordinaria serata.