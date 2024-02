BARI - Si terrà martedì 20 febbraio 2024, alle ore 11.30 presso la sede di Confindustria Bari-Bat in Via Amendola 172/5 (Terzo Piano). la conferenza stampa di presentazione dello Sportello Antiusura, una iniziativa a sostegno delle Pmi pugliesi realizzata da Fidit in collaborazione con Confindustria Bari BAT.Saranno presenti il Presidente di Confindustria Sergio Fontana ed il Presidente di Fidit Nicola Didonna.