L'ex magistrato Palamara a Putignano

PUTIGNANO - Libriamiamoci, la rassegna itinerante di incontri con autori nazionali nei comuni più belli della Puglia, fa tappa a Putignano. Venerdì 23 febbraio, alle ore 19:00 al Teatro Comunale “Giovanni Laterza”, l’ex magistrato Luca Palamara presenterà il libro Lobby & Logge. Le cupole occulte che controllano “il sistema” e divorano l’Italia (Rizzoli). Ad intervistarlo la conduttrice televisiva Manila Gorio.Lobby & Logge. Le cupole occulte che controllano “il sistema” e divorano l’Italia, scritto a quattro mani con Alessandro Sallusti, smaschera un mondo parallelo dilaniato al suo interno da inconfessabili interessi, che agisce dietro le quinte, su binari di legalità formale, e si infiltra pericolosamente nelle crepe del sistema giudiziario.Gennaio 2021: arriva in libreria Il Sistema, il dirompente libro-confessione in cui Luca Palamara rivela ad Alessandro Sallusti la verità indicibile sulle correnti e la spartizione del potere all’interno della magistratura. Il libro non solo diventa ben presto il caso editoriale e politico dell’anno; avvia una reazione a catena di dimissioni, ricorsi, sentenze che non fa che confermare il racconto di Palamara. Gennaio 2022: l’ex magistrato e il giornalista affrontano i misteri del “dark web” del Sistema, la ragnatela oscura di logge e lobby che da sempre avviluppa imprenditori, faccendieri, politici, alti funzionari statali, uomini delle forze dell’ordine e dei servizi segreti, giornalisti e, naturalmente, magistrati. Logge e lobby che decidono se avviare o affossare indagini e processi e che, come scrive Sallusti, “usano la magistratura e l’informazione per regolare conti, consumare vendette, puntare su obiettivi altrimenti irraggiungibili, fare affari e stabilire nomine propedeutiche ad altre e ancora maggiori utilità. Per cambiare, di fatto, il corso naturale e democratico delle cose”. Esiste davvero la “loggia Ungheria”, di cui farebbero o avrebbero fatto parte membri del Consiglio superiore della magistratura, imprenditori, generali della Finanza e dei Carabinieri, politici di primissimo piano? Perché, quando un faccendiere plurindagato e ben introdotto in troppe procure ne svela l’esistenza durante una deposizione, quel verbale finisce in un cassetto per due anni?Luca Palamara, ex magistrato italiano, è stato il più giovane presidente dell’Associazione nazionale magistrati dal 2008 al 2012. Membro togato del Consiglio Superiore della Magistratura dal 2014 al 2018, nell’ottobre 2020 viene radiato dall’ordine giudiziario a seguito di un’indagine sul suo ruolo di mediatore all’interno del sistema delle correnti della magistratura. Contro questa decisione ha presentato appello.Costo del biglietto: € 5,00I biglietti saranno in vendita online e nei punti vendita Vivaticket a partire da martedì 20 febbraio. I biglietti saranno anche disponibili presso l'Ufficio Relazioni col Pubblico del Comune di Putignano (via Roma, 8) mercoledì 21 e giovedì 22 febbraio, dalle ore 17 alle ore 19, senza costi di prevendita.La rassegna “Libriamiamoci” è promossa dal Comune di Putignano e organizzata dall’Associazione Produzione Italia con la direzione artistica di Manila Gorio, con la collaborazione del Teatro Pubblico Pugliese. Una rassegna itinerante che fa tappa nei comuni più belli della Puglia con l’intento di valorizzare i luoghi storici e architettonici più rappresentativi della città attraverso autori di spicco del panorama letterario nazionale.