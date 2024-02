Bari, Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi al Teatro Kismet

BARI - Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi arrivano al Teatro Kismet con un gioco metateatrale che coinvolge in prima persona il pubblico in sala. Le verdi colline dell'Africa va in scena a Bari sabato 17 febbraio alle ore 21 e domenica 18 febbraio alle ore 18 per il nuovo appuntamento della Stagione ‘Bagliori’ 2023.24, a cura di Teresa Ludovico per Teatri di Bari.

Sabina Guzzanti è anche regista dello spettacolo, un personalissimo tributo al testo ‘Insulti al pubblico’ dello scrittore e drammaturgo austriaco Peter Handke, Premio Nobel per la Letteratura nel 2019 e più volte collaboratore di Wim Wenders. Dul palcoscenico si dispiega un dispositivo molto originale, che crea occasioni comiche esilaranti. I due attori regalano così una pièce divertente e innovativa, piena di spunti satirici sulla contemporaneità, che ruota intorno a un confronto sul teatro e la sua essenza.

Un testo provocatorio e dissacrante che non racconta deliberatamente nulla, infatti, non c’è una storia, né una scenografia e nemmeno i personaggi. L’unica cosa che rimane è il pubblico e l’energia vitale di una delle autrici più libere e creative nel panorama italiano che prenderà di mira le abitudini e il torpore intellettuale degli spettatori, ponendoli al centro di un gioco divertente e irriverente.

Domenica 18 febbraio si rinnova l’appuntamento con Lo Spettatore critico: gli artisti incontreranno il pubblico insieme alla direttrice artistica di Teatri di Bari, Teresa Ludovico.

Sabato 17 febbraio nel foyer torna lo stand dell’associazione culturale Un panda sulla luna, che gestisce anche una libreria a Terlizzi: uno spazio dove gli spettatori potranno acquistare e ricevere consigli sul prossimo libro da leggere.

La Stagione ‘Bagliori’ del Teatro Kismet è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Bari.

