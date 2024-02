Mesagne, un'installazione digitale che 'guarda dentro' e svela il senso dell'Amore

- Fino a domenica 18 febbraio "Love Inside", l’innovativa installazione digitale interattiva dedicata agli innamorati, prenderà vita al centro commerciale AppiAnticA di Mesagne per celebrare l’amore declinato in ogni sua forma, indipendentemente dalle caratteristiche individuali esterne e per ribadire i principi inviolabili di libertà, diritto di scelta e rispetto delle diversità.