Lecce, la Provincia ha i suoi primi 'assaggiatori di vino' Onav

LECCE - Si è conclusa nei giorni scorsi la prima edizione del corso di primo livello di "Assaggiatore di vino" organizzato dalla delegazione leccese Onav, l'Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino con sede ad Asti, nata nel 1951 e diffusissima a livello nazionale con 110 sezioni.





Trasformare la passione per il vino in capacità tecniche di degustazione, comprendere appieno i passaggi che dal grappolo portano alla bottiglia, acquisire i rudimenti delle tecniche di produzione e dell'enografia regionale e nazionale. È questo, per grandi linee, lo scopo del corso di primo livello organizzato dalla sezione Onav Lecce che ha permesso a numerosi appassionati salentini di ottenere, nei giorni scorsi, la patente di "Assaggiatore di vino" che permette anche l’iscrizione all’Albo nazionale degli assaggiatori di vino.

Aperto a tutti, indipendentemente dall’esperienza accumulata in precedenza, il corso, strutturato in 16 lezioni, si è svolto a Muro Leccese, presso Tenuta Sant’Andrea. Agli elementi teorici riguardanti la viticoltura, la vinificazione, la legislatura, l’affinamento, i difetti, è stata affiancata la degustazione di oltre 70 vini – diversificati per provenienza e struttura, anni di invecchiamento e proprietà organolettiche - per consentire ai corsisti di individuare e descriverne le differenze.

"Prossime tappe della neonata delegazione leccese di Onav - come sottolinea l’agronomo Monica Faccincani, Commissario Onav Lecce – sono la consegna dei diplomi agli assaggiatori di vino che hanno seguito il corso e superato l’esame finale e l’organizzazione di eventi speciali di degustazione in tutta la provincia".

Per conoscere i prossimi appuntamenti organizzati dalla delegazione Onav Lecce è possibile telefonare al 3336003903, scrivere una mail a lecce@onav.it o seguirci sui social Facebook e Instagram, alla pagina @onavlecce.